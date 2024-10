Un 19enne è stato trasportato in ospedale in codice rosso dopo lo schianto

Gravissimo incidente stradale nel Bresciano. Il sinistro, un violento schianto frontale tra due vetture, si è verificato sulla Sp79 nel tratto compreso tra Agnosine e Lumezzane e ha coinvolto due giovanissimi, un 19enne ed un 20enne.

Grave incidente frontale a Lumezzane: 19enne in codice rosso

Sul posto, data la gravità dello schianto, sono intervenute due ambulanze insieme ad un’automedica ma anche l’elisoccorso giunto dai Civili. Questo per consentire al personale medico di fornire soccorso immediato ai due giovani rimasti feriti e valutarne le modalità di trasporto in ospedale. Ad avere la peggio è stato il 19enne, per il quale è stato disposto il trasferimento in codice rosso ai Civili di Brescia e che ha riportato un trauma cranico al torace e agli arti inferiori. Anche il 20enne è rimasto seriamente ferito con traumi alla schiena, al bacino e agli arti superiori ed è stato portato alla Poliambulanza in codice giallo.

Sul posto oltre ai soccorritori del 118 con mezzi di Areu (Agenzia Regioneale Emergenza Urgenza) sono intervenuti anche i vigili del fuoco e l’aggregazione polizia locale Valle Sabbia. Lo schianto, un frontale, è avvenuto poco prima delle 19. Effettuati i dovuti rilievi sul luogo dell’incidente, si lavora ora alla ricostruzione dell’esatta dinamica dei fatti per accertare eventuali responsabilità.