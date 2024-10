Incidente a Riccione, Tir carico di patate si ribalta: automobilisti caricano sacchi

Ci sono volute diverse ore e l’intervento di due carroattrezzi per rimettere in carreggiata il maxi tir che si è ribaltato ieri alla rotonda di San Lorenzo a Riccione.

Tir carico di patate causa incidente a Riccione: automobilisti caricano i sacchi

L’incidente è avvenuto intorno alle 14:00, quando il veicolo, affrontando la rotonda, si è inclinato su un fianco, causando il disastro.

Il conducente, rimasto ferito nell’incidente, è stato prontamente soccorso e trasportato in eliambulanza all’ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure necessarie.

Il tir trasportava diverse tonnellate di casse di patate, che si sono sparse sull’asfalto e sull’erba circostante durante il ribaltamento. Questo ha reso complicato il recupero della merce da parte della ditta proprietaria del mezzo, creando un imprevisto logistico.

La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti di Riccione, che, armati di sacchetti, si sono messi in fila nei pressi della rotonda per raccogliere le patate disperse. In breve tempo, molti cittadini hanno approfittato dell’opportunità, riempiendo le loro borse con la merce salvata dall’incidente. Questo gesto ha trasformato un evento sfortunato in un’iniziativa comunitaria, con i riccionesi che hanno mostrato interesse per il recupero della merce.

Il lavoro dei soccorritori e degli operatori ha infine permesso di ripristinare la viabilità e di rimuovere il veicolo incidentato, riportando la situazione alla normalità.