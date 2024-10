Ubriaco con la Google Car fa un frontale: dopo l’incidente urina davanti ai Carabinieri

Un uomo di 38 anni è stato coinvolto in un incidente stradale mentre guidava una Honda Civic, utilizzata per il servizio di mappatura «Street View» di Google.

Incidente frontale con un’auto Google: l’autista ubriaco urina davanti ai Carabinieri.

Durante un controllo, è risultato positivo al test dell’alcol, con un tasso tre volte superiore al limite consentito. Non solo ha causato un grave incidente, ma ha anche adottato comportamenti indecorosi, urinandosi addosso davanti agli agenti. Il sinistro è avvenuto a Castello d’Aviano, in provincia di Pordenone, e ha coinvolto anche un 57enne alla guida di una Fiat Uno, rimasto ferito e trasportato in ospedale.

La ricostruzione dell’incidente, effettuata dai carabinieri di Polcenigo, ha rivelato che il conducente della Honda, mentre affrontava una curva, ha invaso la corsia opposta, centrando la Fiat Uno.

L’impatto è stato devastante; l’auto è stata scaraventata contro la massicciata laterale, e il conducente è rimasto intrappolato tra le lamiere. I soccorritori, giunti rapidamente sul posto, hanno faticato per liberarlo, impiegando cesoie oleodinamiche per estrarlo. Nonostante le ferite alle gambe e al braccio, le sue condizioni non destano preoccupazioni.

Al contrario, il guidatore della Honda è rimasto praticamente illeso, ma ha affrontato conseguenze legali pesanti. Oltre al ritiro della patente, ha ricevuto una denuncia per atti contrari alla pubblica decenza e una sanzione penale, aggravando ulteriormente la sua già compromessa situazione.