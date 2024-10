Nigeria, autocisterna si ribalta: oltre 140 morti

Un grave incidente in Nigeria ha visto un'autocisterna ribaltarsi, causando un'esplosione e oltre 140 vittime. La situazione ha suscitato preoccupazione per la sicurezza stradale nel paese.

Un gravissimo incidente si è verificato a Majiya, in Nigeria, dove un camion cisterna carico di benzina si è ribaltato, causando un’esplosione devastante. L’evento, accaduto la sera del 15 ottobre 2024, ha lasciato più di 140 vittime.

Nigeria, oltre 140 morti a causa del ribaltamento di un’autocisterna

Intorno alla mezzanotte, il camion ha perso il controllo, riversando litri di carburante sul terreno. L’esplosione che ne è seguita ha generato fiamme che si sono propagate rapidamente, catturando di sorpresa molte persone nelle vicinanze. Le immagini del disastro, condivise sui social media, rivelano l’orrore di quanto accaduto.

Sani Umar, un testimone, ha descritto la scena a Channels Television, affermando che l’incendio si è diffuso così velocemente che molte persone non sono riuscite a scappare. La gente si è dispersa in preda al panico, invocando aiuto. Ma cosa ha causato un simile catastrofico incidente? Le cause sono legate a un contesto socioeconomico complesso e problematico, tipico della Nigeria. Inizialmente, il bilancio parlava di 94 morti e circa 50 feriti, ma il numero è salito drammaticamente a 147 decessi e numerosi feriti.

Molti residenti si erano avvicinati al camion per raccogliere il carburante fuoriuscito, ignorando il rischio. Le forze dell’ordine, intervenute per allontanarli, non sono riuscite a fermarli. Secondo un portavoce della polizia locale, l’autista proveniva da una località distante circa 110 chilometri.

Purtroppo, incidenti simili sono comuni in Nigeria, dove la mancanza di un sistema ferroviario efficiente costringe al trasporto su strada. La recente crisi dei prezzi del carburante ha ulteriormente esacerbato la situazione, spingendo le persone a cercare di raccogliere carburante spillato per sopperire alle difficoltà economiche.