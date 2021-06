LVenture con Chinastone per lanciare startup nel mercato asiatico

Roma, 18 giu. (askanews) – Una partnership Italia-Cina nel settore startup. Si è infatti svolta la prima edizione di China-Italy Innovation Investment Day di Chinastone Group, società cinese leader nel campo dei servizi industriali, e LVenture Group, holding di partecipazioni quotata in Borsa e tra i principali operatori early stage venture capital a livello europeo.

L’appuntamento segna la prima iniziativa congiunta di Chinastone Group e LVenture Group a seguito dell’accordo quadro di collaborazione siglato lo scorso agosto.

Luigi Capello, Ceo LVenture Group: “Questo evento con Chinastone è per noi una pietra miliare. Penso sia il primo evento di startup italiane presentate a un gruppo di investitori cinesi. Siamo molto contenti e soddisfatti e ci auguriamo che abbia un forte riscontro anche in termini economici”.

In forza della partnership, Chinastone supporta le startup di portafoglio di LVenture Group nell’accesso al mercato cinese e nella raccolta di capitali, con l’obiettivo di accelerare la loro espansione internazionale.

“La Cina oggi è uno dei più importanti operatori di Venture Capital in termini di investimento in nuove startup. I capitali cinesi sono veramente immensi, superiori agli investimenti fatti in Europa. Per noi è molto importante poter avere a disposizione nuovi investitori, nuovi capitali, per le nostre startup e aiutarle a muovere su altri mercati, in particolare in questo caso il mercato asiatico”.

LVenture Group, secondo gli accordi siglati, potrà essere punto di riferimento per le startup cinesi che intendano operare sul mercato italiano ed europeo e avvierà con Chinastone una joint venture per replicare in Cina il suo modello Full-Stack Venture Capital.

La nostra partnership con Chinastone ha tre principali obiettivi. Il primo, già realizzato, è quello di portare le startup italiane davanti a investitori cinesi per lo sviluppo sul mercato asiatico. Seconda sfida: LVenture come hub europeo per le startup cinesi. Ci teniamo tantissimo. Abbiamo qui un’organizzazione e penso che se una startup cinese arriva qui con un modello di business può scalare posizione in tutta Europea facilmente. Il terzo, molto importante per noi, è la replica del modello di LVenture sul modello cinese”.

Sono quattro le startup del portafoglio di LVenture Group presentate durante il China-Italy: Filo, startup che sviluppa prodotti IoT basati sulla tecnologia bluetooth tra cui Tata Pad, cuscino dotato di allarmi intelligenti che previene l’abbandono dei bambini nelle automobili; Go Pillar: piattaforma che connette architetti ed interior designer con i privati per la realizzazione di progetti personalizzati e offre corsi di formazione e strumenti per l’aggiornamento professionale; Playwood: startup che crea arredi modulari grazie a un sistema di connettori che consente di assemblare pannelli di legno per la creazione di nuove soluzioni di design, favorendo il riuso e limitando l’impatto ambientale; Yakkyofy: piattaforma che permette di creare e gestire un e-commerce con un catalogo di prodotti acquistati in drop shipping dalla Cina automatizzando completamente la gestione del magazzino, degli ordini e delle spedizioni.