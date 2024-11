M.O., raid di Israele in Libano: bilancio 14 morti e 27 feriti

M.O., raid di Israele in Libano: bilancio 14 morti e 27 feriti

Baalbek, 14 nov. (askanews) – E’ di 14 morti, tra cui cinque donne e 4 paramedici, oltre a 27 feriti, il bilancio di due raid effettuati da Israele in Libano, tra Arabsalim e il quartiere di Al-Shaab a Baalbek. Lo rende noto su X il Centro per le Operazioni di Emergenza Sanitaria del Ministero della Sanità libanese. Intanto sono in corso nuovi attacchi di Tel Aviv che hanno preso di mira venerdì mattina i sobborghi meridionali della capitale libanese Beirut, provocando una nuvola di fumo grigio sopra Beirut, dopo un appello all’evacuazione diffuso dall’esercito israeliano.