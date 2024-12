M5S: 5 Stelle Camera, 'perdiamo amico e pezzo nostra storia'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - “Non troviamo le parole per esprimere il nostro dolore per la scomparsa di Francesco Castiello. Con lui, perdiamo un pezzo della nostra storia e un amico di grande intelligenza ed enorme passione. Una persona di spessore, sempre pronta a indicare strade comuni, a ri...

Roma, 31 dic. (Adnkronos) – “Non troviamo le parole per esprimere il nostro dolore per la scomparsa di Francesco Castiello. Con lui, perdiamo un pezzo della nostra storia e un amico di grande intelligenza ed enorme passione. Una persona di spessore, sempre pronta a indicare strade comuni, a risolvere problemi, a battersi per un Paese migliore. Ci mancherà immensamente. Ci stringiamo in un forte abbraccio attorno ai suoi cari”. Lo scrivono in una nota le deputate e i deputati del Movimento 5 Stelle.