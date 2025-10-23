Home > Flash news > M5S: Conte, 'non va tutto bene, servono correzioni e miglioramenti'

M5S: Conte, 'non va tutto bene, servono correzioni e miglioramenti'

default featured image 3 1200x900

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - Nel M5S "non va tutto bene. Dobbiamo intervenire con correzioni e miglioramenti. I gruppi territoriali hanno bisogno dei finanziamenti. E poi non tutti i gruppi lavorano bene, alcuni gruppi si chiudono in sè stessi. Faremo queste e tante altre riflessioni"...

di Pubblicato il

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – Nel M5S "non va tutto bene. Dobbiamo intervenire con correzioni e miglioramenti. I gruppi territoriali hanno bisogno dei finanziamenti. E poi non tutti i gruppi lavorano bene, alcuni gruppi si chiudono in sè stessi. Faremo queste e tante altre riflessioni". Lo dice Giuseppe Conte in una diretta social.