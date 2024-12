M5s: Conte, 'revisione regola doppio mandato ma no a carrierismo'**

Roma, 9 dic. (Adnkronos) - "La comunità ha scelto per la revisione della regola del doppio mandato, che era stata già rivista prima del mio arrivo, con il mandato zero. Davanti a questa indicazione c’è necessità di voler competere ad armi pari con le altre forz...

Roma, 9 dic. (Adnkronos) – "La comunità ha scelto per la revisione della regola del doppio mandato, che era stata già rivista prima del mio arrivo, con il mandato zero. Davanti a questa indicazione c’è necessità di voler competere ad armi pari con le altre forze politiche. Non introdurremmo il carrierismo. Sarete voi iscritti a scegliere". Lo dice Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 stelle, in una diretta sulla sua pagina Facebook.