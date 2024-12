M5S: Grillo, 'andate a votare o per funghi, suo humus c'è ancora'

M5S: Grillo, 'andate a votare o per funghi, suo humus c'è an...

Roma, 3 dic. (Adnkronos) – "Noi siamo quelli che aspettavamo di essere, e ci siamo, io ho un'idea, ve la svelerò dopo. Voi andate a votare, se volete andare a votare, altrimenti andate per funghi, cercate di prendere una bella decisione. Io non mi offendo, non vi conosco neanche più quindi capisco anche la vostra decisione. Però cercate di pensare che questo movimento avrà un altro decorso e meraviglioso che ci siate voi o no. Grazie a tutti". Lo dice Beppe Grillo in conclusione del suo videomessaggio, dopo aver spiegato che l'"humus del Movimento c'è ancora".