M5s: Todde, 'ci sono implicazioni di fiducia riguardo a Renzi'

In Sardegna, l’idea di un’alleanza ampia non si è concretizzata, poiché Renzi e Calenda non hanno fornito il loro supporto, eppure siamo riusciti a trionfare nelle elezioni senza di loro. Secondo quanto dichiarato dal presidente Conte, emerge un problema di fiducia, specialmente riguardo a Renzi, che non può essere ignorato o sottovalutato. La presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ex vice di Conte nel M5s, ha commentato la dichiarazione di Conte sulla conclusione dell’alleanza. Durante una conferenza stampa al termine di un incontro di maggioranza, ha affermato che in Sardegna stiamo vivendo un’esperienza di governo molto positiva, evidenziando la solidità e l’unità della propria maggioranza. Ha anche espresso il desiderio di partecipare con entusiasmo alla campagna elettorale a Orlando in Liguria, sottolineando non solo l’amicizia, ma anche la necessità di un’alternativa credibile per le Regioni attualmente sotto il controllo del centro-destra.