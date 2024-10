Macron in Marocco: firmati contratti per 10 miliardi di euro

Rabat, 30 ott. (askanews) – Francia e Marocco hanno firmato contratti per 10 miliardi di euro durante la visita del presidente francese Emmanuel Macron a Rabat, intrapresa proprio con l’obiettivo di normalizzare le relazioni tra i due paesi, dopo anni di legami tesi con Rabat.

La visita di 3 giorni è avvenuta su invito di re Mohamed VI che ha presenziato alla firma degli accordi con imprese di vari settori, compreso quello energetico.

“Una fonte di speranza, perché penso che con questo riconoscimento potremo fare molto di più, ed è proprio questo il senso di questo partenariato rinnovato che Sua Maestà il Re Mohamed VI e io abbiamo voluto – ha detto Macron – Ci abbiamo lavorato negli ultimi anni, e in particolare negli ultimi mesi, e il documento che abbiamo firmato ieri, ci permetterà di aprire un nuovo libro nelle nostre relazioni, come ho detto questa mattina, almeno per i prossimi 25 anni.