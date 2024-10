Madalina Ioana Filip, di origini romene, vive a Lugano ma ha la residenza fiscale nel Varesotto. È diventata una figura nota su OnlyFans ed è attualmente sotto inchiesta della Guardia di Finanza di Varese per presunti problemi fiscali che ammontano a circa un milione e mezzo di euro. Conosciuta come Mady Gio, Filip è una influencer e creatrice di contenuti per adulti con molteplici follower. Ha partecipato a diversi programmi televisivi, interviste su giornali e radio, ed è stata ospite nella trasmissione La Zanzara, apparendo anche in un video di Fabri Fibra.

Trasferimento in Svizzera

Stando a quanto riportato dagli investigatori, all’inizio del 2022 ha deciso di trasferire la sua residenza in Svizzera per cercare un regime fiscale più vantaggioso. La Guardia di Finanza ha dichiarato che, durante le verifiche, non sono stati trovati i presupposti per dimostrare una reale residenza fiscale all’estero, poiché “i legami affettivi, un conto bancario e il proprio sito web sono tutti situati in Italia”.