Mafia, Bianchi: ricordare è pedagogia della legalità

Palermo, 23 mag. (askanews) – “È importante ricordare perché bisogna mettere nel cuore. Abbiamo più di mille ragazzi che da tutta Italia sono venuti, sono venuti più di 1400 lenzuoli fatti da tutte le scuole d’Italia che ricordano quella che è la pedagogia della legalità. Il modo principale per sconfiggere la mafia è portare qui i ragazzi, farli studiare e fare avere loro le parole di libertà contro la mafia. Quindi è importante perché non si vince una battaglia una volta per tutte ma bisogna vincerla ogni giorno”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi arrivando al Foro Italico di Palermo.