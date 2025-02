Mafia: de Lucia, 'boss scarcerati tornano sempre a 'mafiare', da Cosa nostra non si esce'**

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - "Soggetti che sono stati in carcere, una volta usciti dal carcere tornano a a 'mafiare', sulla scorta degli elementi che abbiamo acquisito. Da Cosa nostra si esce in due modi: o collaborando con la giustizia o con il fine vita. Altrimenti in Cosa nostra ...

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "Soggetti che sono stati in carcere, una volta usciti dal carcere tornano a a 'mafiare', sulla scorta degli elementi che abbiamo acquisito. Da Cosa nostra si esce in due modi: o collaborando con la giustizia o con il fine vita. Altrimenti in Cosa nostra si rimane. Anche le vicende che sono rappresentate in queste inchieste lo dimostrano". lo ha detto il procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia durante la conferenza stampa a Palermo.