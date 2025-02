Mafia: de Lucia, 'Cosa nostra particolarmente attiva, dialoga con canali innovativi'**

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) - "Cosa nostra sembra in fase di sommersione ma, in base ai molteplici provvedimenti, dimostra che è particolarmente attiva e presente e dialoga con canali innovativi rispetto al passato". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia dura...

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "Cosa nostra sembra in fase di sommersione ma, in base ai molteplici provvedimenti, dimostra che è particolarmente attiva e presente e dialoga con canali innovativi rispetto al passato". Lo ha detto il Procuratore capo di Palermo Maurizio de Lucia durante la conferenza stampa per gli oltre 180 arresti di mafia.