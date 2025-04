Roma, 30 apr. (Adnkronos) - “I vertici della Regione Siciliana, assenti alla commemorazione per Pio La Torre e Rosario Di Salvo, sono ancora in tempo a spegnere le polemiche. Si rechino qui, in via Vincenzo Li Mull, a rendere omaggio a chi è caduto sotto i colpi del terrorismo politico ...

Roma, 30 apr. (Adnkronos) – “I vertici della Regione Siciliana, assenti alla commemorazione per Pio La Torre e Rosario Di Salvo, sono ancora in tempo a spegnere le polemiche. Si rechino qui, in via Vincenzo Li Mull, a rendere omaggio a chi è caduto sotto i colpi del terrorismo politico mafioso, perché si batteva per una Sicilia libera e giusta”- Lo dice il deputato democratico, Peppe Provenzano, componente della commissione antimafia.

"Una politica senza memoria è una politica senza impegno”.