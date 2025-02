Mafia: Pm, 'Cosa nostra impegnata in significativa opera di riorganizzazione'**

Palermo, 11 feb. (Adnkronos) – "Cosa nostra è attualmente impegnata in una significativa opera di riorganizzazione volta a superare i dissesti cagionati dall’incessante repressione degli ultimi trent’anni". Lo scrivono nel provvedimento di fermo i pm della Dda di Palermo, nell'ambito della maxioperazione che all'alba di oggi ha portato in carcere oltre 180 persone. "Dopo i falliti tentativi del passato più recente di ricostituire la commissione provinciale sì da restituire a Cosa nostra una struttura centrale idonea a fortificarne le capacità operative e a riacquistare il potere contrattuale con il tessuto sociale e istituzionale, più volte, nel tempo, sono state intercettate conversazioni di, vecchi e nuovi, sodali in cui si menzionavano nostalgicamente gli storici capimafia dei quali, pur non apprezzandosi la parentesi stragista che decretò l’indebolimento della compagine associativa, ne venivano rimpianti il prestigio e lo spessore criminale", scrivono i magistrati.