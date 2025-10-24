Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Piersanti Mattarella è un martire democristiano e un santo laico, merita la verità ed è importante che lo Stato non cessi di cercarla". Così il presidente della Dc e deputato di Fdi Gianfranco Rotondi.
Home > Flash news > Mafia: Rotondi, 'Piersanti Mattarella martire e santo laico merita verit...
Mafia: Rotondi, 'Piersanti Mattarella martire e santo laico merita verità'
Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Piersanti Mattarella è un martire democristiano e un santo laico, merita la verità ed è importante che lo Stato non cessi di cercarla". Così il presidente della Dc e deputato di Fdi Gianfranco Rotondi. ...