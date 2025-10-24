Home > Flash news > Mafia: Rotondi, 'Piersanti Mattarella martire e santo laico merita verit...

Mafia: Rotondi, 'Piersanti Mattarella martire e santo laico merita verità'

default featured image 3 1200x900

Roma, 24 ott. (Adnkronos) - "Piersanti Mattarella è un martire democristiano e un santo laico, merita la verità ed è importante che lo Stato non cessi di cercarla". Così il presidente della Dc e deputato di Fdi Gianfranco Rotondi. ...

di Pubblicato il

Roma, 24 ott. (Adnkronos) – "Piersanti Mattarella è un martire democristiano e un santo laico, merita la verità ed è importante che lo Stato non cessi di cercarla". Così il presidente della Dc e deputato di Fdi Gianfranco Rotondi.