Malgioglio, Ferro, Albano e Romina potrebbero partecipare a Sanremo 2025? Carlo Conti esprime le sue opinioni.

Cristiano Malgioglio, Tiziano Ferro, Albano e Romina Power potrebbero essere tra i protagonisti del prossimo Festival di Sanremo, secondo Carlo Conti. Tuttavia, Conti ha precisato che la partecipazione a Sanremo non è semplice e necessita di grande volontà, mentre ha confermato che Malgioglio non sarà presente. Conti ha poi parlato del ritorno del DopoFestival e dei suoi sforzi per adattare le caratteristiche apprezzate delle edizioni precedenti ai tempi attuali. Infine, Serena Rossi potrebbe essere una delle co-conduttrici di Sanremo 2025, come riportato dal settimanale Oggi.