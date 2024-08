Una donna di 38 anni è morta nel sonno per un malore mentre si trovava in campeggio a Caorle con la famiglia.

Il malore nella notte

La tragedia è avvenuta questa mattina, venerdì 16 agosto, al campeggio Pra’ delle Torri di Caorle. La donna di 38 anni, che viveva a Bolzano, si trovava in vacanza con il marito e la figlia di 12 anni, quando ha avuto un malore nella notte e non si è più svegliata.

La morte della 38enne

Vedendo che la mamma non si svegliava, la ragazzina di 12 anni è corsa a chiamare aiuto. Sul posto è arrivato il medico del campeggio in cui la famiglia si trovava e si è accorto subito che la 38enne era in arresto cardiaco. Sono stati quindi chiamati altri soccorritori, ovvero i sanitari dal Punto di Primo intervento di Caorle. Il personale medico ha cercato di soccorrere la donna, tentando più volte di rianimarla, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sembra che la turista sia stata colpita da un infarto nella notte e al momento si sta cercando di ricostruire il suo quadro sanitario, per capire se avesse delle patologie pregresse.

Anche la Procura di Pordenone è stata informata per capire le cause della morte.