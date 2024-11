Malpensa: Mazzetti (Fi), 'Sala motivi ricorso a Tar su intitolazione aeroporto a Berlusconi'

Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Silvio Berlusconi, purtroppo, non è più con noi e ogni giorno ci manca, ma continua a vincere contro coloro che lo hanno combattuto per odio preconcetto e ideologico. La politica ideologica è sempre destinata al fallimento. Sarebbe importante se...

Roma, 11 nov. (Adnkronos) – "Silvio Berlusconi, purtroppo, non è più con noi e ogni giorno ci manca, ma continua a vincere contro coloro che lo hanno combattuto per odio preconcetto e ideologico. La politica ideologica è sempre destinata al fallimento. Sarebbe importante se il sindaco Sala motivasse la scelta di usare soldi pubblici per un ricorso al Tar come prevedibile fallimentare. Perché chi odia perde". Lo afferma, in una nota, Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia e responsabile nazionale dipartimento lavori pubblici di FI.