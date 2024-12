Le Isole Tremiti e l’impatto del maltempo

Le Isole Tremiti, un piccolo arcipelago situato al largo della costa pugliese, stanno affrontando una situazione critica a causa di un’intensa ondata di maltempo. Da due giorni, l’arcipelago è completamente isolato, con la motonave che normalmente collega il Molise alle isole bloccata nel porto di Termoli. Questa situazione ha creato notevoli disagi per i residenti e i turisti, costringendo molti a rimanere a terra.

Le conseguenze delle mareggiate

Le mareggiate hanno colpito duramente la costa, causando allagamenti in diverse abitazioni a Rio-Vivo Marinelle. I vigili del fuoco e la polizia municipale sono stati costretti a intervenire per evacuare due residenze, mentre tre persone sono state soccorse dopo essere rimaste bloccate in casa. Le forti raffiche di vento hanno anche provocato la caduta di cornicioni, insegne e alberi, aumentando il rischio per la sicurezza pubblica.

Interventi dei vigili del fuoco

Il comando dei vigili del fuoco di Termoli ha ricevuto numerose richieste di intervento durante la notte, lavorando incessantemente per affrontare le emergenze causate dal maltempo. Gli operatori hanno dovuto gestire situazioni di allagamento e rimuovere detriti pericolosi dalle strade. La loro dedizione e professionalità sono state fondamentali per garantire la sicurezza dei cittadini in un momento così critico.