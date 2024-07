Allerta gialla e arancione per domenica 7 luglio previste sulle regioni settentrionali d’Italia, dove si verificheranno rovesci e temporali sparsi. Proprio per questo motivo il Dipartimento della Protezione Civile, in accordo con le regioni coinvolte, ha pubblicato sul proprio portale un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Allerta gialla e arancione: le regioni interessate

Per la giornata di domenica 7 luglio, è stata emesso un’avviso meteo con allerta arancione per rischio idrogeologico su alcune zone della Lombardia, mentre è in vigore un’allerta gialla sia per la Lombardia che per il Piemonte e la Provincia Autonoma di Bolzano.

Dove è prevista l’allerta arancione

Il Dipartimento della Protezione Civile ha dichiarato allerta arancione per rischio idrogeologico su specifiche aree della Lombardia. Le zone interessate comprendono Valchiavenna, Laghi e Prealpi Varesine, nonché Lario e Prealpi occidentali.

Dove è prevista invece l’allerta gialla

Per la giornata di domenica 7 luglio 2024, il Dipartimento della Protezione Civile ha emanato un’allerta gialla per rischio temporali, rischio idraulico e idrogeologico su alcuni settori della Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige.

Previsioni meteo domenica 7 luglio

Nella giornata di domenica 7 luglio, è atteso un generale mantenimento delle condizioni per le regioni centro-meridionali, con il transito di alcuni banchi nuvolosi irregolari. Sulle regioni centrali, non sono escluse precipitazioni occasionali, con maggiore probabilità nel pomeriggio sulla Toscana.