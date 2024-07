Continua il maltempo, allerta meteo per temporali domani 3 luglio: le Regioni...

Nuova ondata di maltempo in arrivo: l'allerta meteo della Protezione civile per domani, mercoledì 3 luglio

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un nuovo stato di allerta meteo per maltempo da Nord a Sud: bollino giallo per la giornata di domani, mercoledì 3 luglio.

Allerta meteo 3 luglio: le Regioni coinvolte

L’avviso prevede massima allerta anche nella giornata di domani, mercoledì 3 luglio: precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale in diverse Regioni.

Emilia-Romagna

Lazio

Umbria

Veneto

Lombardia

Abruzzo

Molise

Basilicata

Calabria

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento: massima attenzione, dunque, per chi dovrà mettersi in macchina per recarsi al lavoro.

Temperature in diminuzione con l’allerta meteo

Temperature in diminuzione su tutta la Penisola con valori sotto la norma, per lo più compresi tra 23 e 30 gradi. Venti di Maestrale al Sud e sulle Isole, ancora molto forti in Sardegna e Sicilia, e mari agitati.

Le previsioni per domani 3 luglio

In arrivo la prima perturbazione di luglio: l’ondata di calore al Sud è interrotta con l’arrivo di un’intensa e più fresca ventilazione nord-occidentale.

Nelle prossime ore previsti temporali fino alle regioni meridionali: l’allerta meteo coinvolge le regione del Nord Italia, ma anche quelle del Centro e Sud. Temporali che stavolta raggiungeranno il Centro-Sud nella seconda parte del giorno di domani, accompagnati da un ulteriore calo termico e forti venti di Maestrale.

Tra giovedì e venerdì è prevista una nuova rimonta dell’alta pressione verso l’Italia, con un nuovo aumento delle temperature.