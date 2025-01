Maltempo in arrivo: allerta rossa per Sicilia e Calabria

Un weekend di maltempo al Sud Italia

Il Sud Italia si prepara a un weekend di maltempo, con un nucleo di aria fredda in quota che porterà forti piogge e venti intensi. Le regioni più colpite saranno Sicilia, Calabria e Sardegna, dove il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. Le previsioni indicano precipitazioni diffuse, con rovesci e temporali che potrebbero colpire in particolare le province di Catanzaro, Lamezia e Reggio Calabria, dove le scuole sono state chiuse per garantire la sicurezza degli studenti.

Allerta rossa e condizioni critiche

Oggi è stata valutata un’allerta rossa per ampie zone della Calabria e della Sicilia, a causa dell’intensità dei fenomeni previsti. Le piogge saranno accompagnate da attività elettrica e forti raffiche di vento, con mareggiate lungo le coste esposte. L’allerta arancione è stata emessa anche per i settori orientali della Sardegna e per parte della Sicilia, mentre l’allerta gialla riguarda altre aree delle stesse regioni. Le autorità locali sono pronte a attivare i sistemi di protezione civile per affrontare le emergenze che potrebbero verificarsi.

Previsioni meteo e impatti attesi

Le previsioni meteorologiche indicano che i fenomeni avversi si intensificheranno nel corso della giornata, con venti che potrebbero raggiungere intensità burrascosa. La Protezione Civile ha raccomandato di prestare attenzione e di seguire le indicazioni delle autorità locali. È fondamentale che i cittadini rimangano informati e adottino misure di precauzione, evitando spostamenti non necessari e rimanendo al sicuro in casa durante il picco delle condizioni avverse. Le mareggiate e i venti forti potrebbero causare danni alle infrastrutture e alle attività commerciali, rendendo necessario un monitoraggio costante della situazione.