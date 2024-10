Maltempo in arrivo, è stata emessa un'allerta rossa per la zona di Bologna e lungo la costa romagnola.

Maltempo in arrivo, è stata emessa un'allerta rossa per la zona di Bologna e...

L'Emilia-Romagna ha aumentato l'allerta per maltempo a seguito delle recenti alluvioni. Arpae e Protezione Civile hanno emesso un avviso di codice rosso per rischi idraulici nella pianura bolognese, la costa e la Romagna fino al 4 ottobre. Si prevedono forti piogge e potenziali frane, con un possibile innalzamento dei fiumi oltre i limiti di sicurezza nelle aree dell'Appennino centro-orientale e la pianura romagnola.

L’allerta per maltempo è stata aumentata in Emilia-Romagna, in particolare a causa della fragilità del territorio dopo l’alluvione del 19 settembre. Arpae e Protezione Civile hanno emesso un avviso di codice rosso per rischi idraulici che interesserà la pianura bolognese, la costa, la pianura e le colline basse della Romagna, dalle 12 del 3 ottobre fino alla mezzanotte del 4 ottobre. Si prevede un’intensificazione delle piogge nel pomeriggio nelle zone appenniniche del centro-est e sulla pianura romagnola. È possibile che si verifichino frane e un innalzamento dei fiumi nell’area orientale, superando le soglie di criticità 2 (rischio moderato). Si attende il passaggio delle piene nelle prime ore della notte.