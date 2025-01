Maltempo in Calabria: scuole chiuse e allerta arancione per piogge intense

Lezioni sospese in diverse città calabresi a causa di forti piogge e vento.

Scuole chiuse in Calabria per maltempo

Le scuole rimarranno chiuse anche domani in molte città della Calabria a causa dell’allerta arancione emessa dalla Protezione Civile regionale. Questo avviso riguarda l’intero territorio calabrese, dove le condizioni meteorologiche avverse hanno costretto le autorità a sospendere le lezioni per il secondo giorno consecutivo. Le città maggiormente colpite includono Catanzaro, Cosenza e Crotone, dove gli istituti di ogni ordine e grado non svolgeranno attività didattica.

Provvedimenti dei comuni

Oltre ai provvedimenti già adottati, anche Lamezia Terme ha deciso di chiudere le scuole, mentre altri comuni stanno valutando misure simili. I sindaci di diverse località, sia grandi che piccole, stanno monitorando la situazione e predisponendo le necessarie ordinanze per garantire la sicurezza degli studenti. La decisione di chiudere le scuole è stata presa in considerazione delle previsioni meteorologiche che annunciano ulteriori precipitazioni e condizioni di maltempo.

Previsioni meteorologiche e impatti

Oggi, la Calabria è sotto allerta rossa in diverse aree, con piogge incessanti che persistono dalla notte. I dati meteorologici riportano accumuli significativi di pioggia, con 100 millimetri registrati nel catanzarese, 120 millimetri a Corigliano Rossano e altrettanti nel reggino. Anche nell’interno crotonese si segnalano quantitativi di pioggia rilevanti. Per la giornata di domani, si prevedono piogge sparse e diffuse, con possibilità di temporali, specialmente nella zona centrosettentrionale della regione. Le forti raffiche di vento potrebbero aggravare ulteriormente la situazione, rendendo necessarie ulteriori misure di sicurezza.