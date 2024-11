Maltempo in Campania: sospese le corse per Ischia e Procida

Maltempo in Campania: sospese le corse per Ischia e Procida

Le cause del maltempo

Negli ultimi giorni, l’arcipelago campano ha dovuto affrontare condizioni meteorologiche avverse che hanno avuto un impatto significativo sui trasporti marittimi. Le forti raffiche di vento provenienti da ovest e le onde alte hanno reso impossibile la navigazione, costringendo le compagnie di traghetti e aliscafi a sospendere le corse verso le isole di Ischia e Procida. Queste isole, famose per la loro bellezza naturale e le attrazioni turistiche, sono ora isolate, creando disagi per residenti e turisti.

Disagi al porto di Pozzuoli

Il porto di Pozzuoli, uno dei principali punti di partenza per le isole, ha visto formarsi lunghe code di veicoli in attesa di imbarcarsi. Molti passeggeri, già pronti per partire, si sono trovati costretti a rinviare i loro piani a causa delle cancellazioni. Le autorità portuali hanno avvisato che la situazione potrebbe continuare a rimanere critica nelle prossime ore, a seconda dell’evoluzione delle condizioni meteorologiche. I turisti, in particolare, si sono mostrati preoccupati, poiché molti di loro avevano programmato vacanze e visite ai luoghi di interesse delle isole.

Previsioni meteorologiche e prospettive future

Secondo le previsioni meteorologiche, il maltempo dovrebbe persistere almeno fino alla fine della settimana, con ulteriori avvisi di vento forte e mare agitato. Le compagnie di navigazione stanno monitorando attentamente la situazione e hanno promesso di riprendere le corse non appena le condizioni lo permetteranno. Nel frattempo, i passeggeri sono invitati a controllare gli aggiornamenti sui siti ufficiali delle compagnie di traghetti e aliscafi per evitare inconvenienti. La speranza è che il tempo migliori rapidamente, permettendo così il ripristino dei collegamenti marittimi e la ripresa delle attività turistiche nelle splendide isole campane.