Maltempo in Emilia Romagna: il fiume Lamone ha nuovamente superato il suo argine a Traversara.

A causa delle avverse condizioni meteorologiche che affliggono l’Emilia Romagna, durante la notte il fiume Lamone ha ceduto a Traversara, una frazione di Bagnacavallo (Ravenna), proprio nel medesimo luogo in cui si era verificata una rottura il 19 settembre, che aveva causato un allagamento totale del paese. Attualmente, le acque hanno sommergono i campi circostanti. Nel pomeriggio, prima dell’allerta rossa, si è proceduto con l’evacuazione della frazione per precauzione. Il Comune ha comunicato che in alcune altre strade è necessario evacuare i piani terra e i piani rialzati. Sebbene giovedì sera la situazione sembrasse sotto controllo, l’evacuazione è stata mantenuta a causa della vulnerabilità conseguente all’alluvione precedente. Nel suo profilo Facebook, il sindaco di Ravenna e presidente della Provincia, Michele de Pascale, ha scritto: “Il fiume Lamone ha creato una falla a Traversara nello stesso punto della rottura avvenuta il 19 settembre”. I mezzi di cantiere sono già in azione, e il Comune di Bagnacavallo ha ribadito che la frazione di Traversara deve rimanere evacuata secondo le disposizioni, invitando i residenti delle vie Cogollo, Longanesi, Cocchi, Viazza Vecchia e Viazza Nuova a trasferirsi ai piani superiori, lasciando liberi i piani terra, interrati e rialzati. Tuttavia, ha aggiunto de Pascale, “per quanto riguarda il comune di Ravenna, la situazione è sotto osservazione ed è al momento gestibile”.