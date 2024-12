Una tempesta di maltempo colpisce le Marche

Le Marche stanno affrontando un’ondata di maltempo senza precedenti, caratterizzata da forti venti e nevicate che hanno messo a dura prova la regione. I vigili del fuoco sono stati chiamati a intervenire in numerosi casi, con oltre 350 interventi già effettuati dall’inizio della perturbazione. La situazione è particolarmente critica nelle province centrali e meridionali, dove le squadre di soccorso stanno lavorando incessantemente per far fronte alle emergenze.

Interventi e supporto da altre regioni

Per far fronte all’emergenza, tre squadre di vigili del fuoco sono state inviate in supporto da altre regioni. La squadra di Forlì Cesena è attiva nel fermano, mentre altre due squadre provenienti dal Veneto e dalla Toscana stanno operando nel pesarese. Inoltre, sono in arrivo ulteriori rinforzi da Ravenna e dal Lazio, pronti a intervenire nell’area anconetana. La mobilitazione dei volontari della protezione civile è stata fondamentale per gestire la situazione, con richieste di intervento che continuano ad aumentare.

Le conseguenze del maltempo

Il forte vento ha causato la caduta di alberi e rami, danneggiando automobili, abitazioni e infrastrutture stradali. Le autorità locali stanno monitorando attentamente la situazione, cercando di garantire la sicurezza dei cittadini. Inoltre, una tormenta di neve ha colpito i Monti Sibillini, imbiancando completamente la zona e costringendo alla chiusura degli impianti di risalita. Le condizioni meteorologiche avverse continuano a creare disagi, rendendo necessarie ulteriori misure di sicurezza e intervento.