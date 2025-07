Maltempo: Sncf, sabato ripresa parziale servizio ferroviario Milano-Parigi**

Roma, 1 lug. - (Adnkronos) - Il servizio ferroviario fra Francia e Italia sulla linea Milano-Parigi resta attualmente interrotto in Savoia, tra Modane e St-Jean-de-Maurienne a causa di significative frane di fango sui binari verificatesi la sera del 30 giugno. Lo comunica Sncf precisando che "i...

Roma, 1 lug. – (Adnkronos) – Il servizio ferroviario fra Francia e Italia sulla linea Milano-Parigi resta attualmente interrotto in Savoia, tra Modane e St-Jean-de-Maurienne a causa di significative frane di fango sui binari verificatesi la sera del 30 giugno. Lo comunica Sncf precisando che "i team tecnici hanno effettuato una prima valutazione e stanno lavorando per consentire una ripresa parziale del servizio, prevista per la mattina di sabato 5 luglio".

L'operatore ferroviario francese prevede che il servizio riprenderà regolarmente entro metà luglio anche se le valutazioni "dipendono dalle condizioni meteorologiche future e dall'avanzamento dei lavori".