Un gesto inaccettabile

Un episodio di violenza inaccettabile ha scosso la comunità di Ostuni, dove un uomo di 50 anni è stato denunciato per maltrattamenti di animali e per aver sparato a un gatto con un fucile da caccia. L’atto, avvenuto nella zona artigianale della città, ha suscitato un’ondata di indignazione tra i residenti e gli amanti degli animali. Il gatto, noto come Ombra, è stato colpito a distanza ravvicinata mentre dormiva nel suo angolo abituale, riportando gravi lesioni che lo hanno reso cieco da un occhio.

Indagini e testimonianze

Le indagini sono state avviate dagli agenti del commissariato di Ostuni, che hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza per identificare il presunto responsabile. Grazie a queste registrazioni e alle testimonianze di alcuni passanti, le forze dell’ordine sono riuscite a rintracciare l’uomo, il quale, secondo le prime informazioni, avrebbe sparato dal finestrino della sua auto. La comunità ha espresso il proprio sostegno alle indagini, sottolineando l’importanza di garantire giustizia per Ombra e per tutti gli animali vittime di simili atti di violenza.

La reazione della comunità e delle autorità

L’assessore al Benessere degli animali del Comune di Ostuni, Laura Greco, ha commentato l’accaduto con parole di profonda amarezza e rabbia, evidenziando come gesti di questo tipo non possano essere tollerati. “Questo gesto vile non è passato inosservato. Ci sono testimoni e le telecamere hanno registrato tutto”, ha dichiarato, esprimendo fiducia nel fatto che il responsabile verrà identificato e punito. Inoltre, il Comune ha rilasciato una nota in cui ringrazia le forze dell’ordine per il loro impegno e sottolinea l’importanza della tutela della vita, sia umana che animale.

Un monito per la società

Questo episodio rappresenta un monito per la società, richiamando l’attenzione sulla necessità di proteggere gli animali e di combattere la violenza nei loro confronti. La comunità di Ostuni si è unita in un coro di indignazione, chiedendo misure più severe contro chi commette atti di maltrattamento. La speranza è che questo caso possa contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a promuovere una cultura di rispetto e protezione per tutti gli esseri viventi.