Mammucari rivela la vera ragione del suo distacco da Mediaset: uno stuzzichino pungente.

Teo Mammucari, dopo un addio inaspettato a Le Iene e un successivo ritiro da Tu Si Que Vales e Mediaset, è approdato su Rai dove da un anno è parte del cast di Ballando con le Stelle, sotto la supervisione di Milly Carlucci. Ora, condurrà una trasmissione tutta sua su Rai Due, Lo Spaesato. Durante la conferenza stampa, Mammucari ha delineato i motivi del suo distacco da Mediaset, sottolineando che il pubblico è esasperato dalla monotonia e ricerca la varietà. Questo è ciò che Rai si sta impegnando a realizzare, rianimando la sperimentazione e l’innovazione. Mammucari ha rivelato che il coraggio e la determinazione sono sempre stati i propulsori del suo percorso lavorativo di trenta anni, e ha espresso che, nonostante avesse un’ampia sicurezza economica a Tu Si Que Vales, ha scelto di abbandonare quel ruolo perché sentiva di non avere niente di nuovo da comunicare. Non si considera un semplice esecutore, ma un creativo. Lo Spaesato combinerà tutti gli aspetti dei programmi passati in cui Mammucari ha lavorato. Lui presenterà e interagirà con la gente di diverse località, che diventeranno le vere stelle dello show. Racconterà le storie del territorio, le tradizioni locali e la vita delle città piccole. Secondo il comunicato della Rai riguardo Lo Spaesato, il nuovo programma di Mammucari.

“Lo Spaesato” è un’innovativa commedia popolare guidata da Teo Mammucari. Questo spettacolo mette in luce la bellezza dell’Italia utilizzando l’umorismo e ha la sua trasmissione principale ogni lunedì, a partire dal 16 settembre, su Rai2 in prima serata. Prodotto da Stand by me per la Direzione Intrattenimento Prime Time, il programma prevede cinque spettacoli comici ospitati in altrettanti teatri storici di piccole città sparse in tutto il Paese. Teo Mammucari, dopo aver visitato questi borghi e interagito con i locali, facendo interviste divertenti e vivendo esperienze uniche, adatta le loro storie in personaggi per la sua commedia popolare, dando uno sguardo irriverente alla realtà. Nonostante viva a Roma da sempre, Mammucari si sente talvolta disorientato nel caos urbano. Riflette sulla sua infanzia trascorsa tra Velletri e Acerenza, luoghi in cui regnava la semplicità e un forte senso di appartenenza che ha in qualche modo perso. Guidato dalla curiosità e dal desiderio di riassaporare le emozioni del passato legate alle sue radici, Mammucari intraprende un viaggio attraverso cinque borghi italiani per cercare risposte alle domande più semplici ma fondamentali.