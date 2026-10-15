"Mangia e dorme gratis ovunque", spunta la foto per segnalare la scroccona seriale

Nel corso degli anni ha accumulato circa 300 denunce in tutta Italia: la scroccona seriale è tornata. La donna, 57 anni, in pratica è solita mangiare nei ristornati e soggiornare negli alberghi senza però pagare il conto. Ora alcuni ristoratori e albergatori di Bressanone hanno deciso di esporre la sua foto al fine di mettere in guardia i colleghi.

Negli anni ha accumulato almeno 300 denunce in tutta Italia: la scroccona seriale è tornata. La 57enne italiana nel corso degli anni ha infatti mangiato e dormito un’infinità di volte senza mai pagare il conto. Ora ecco che a Bressanone alcuni ristoratori e albergatori hanno deciso di esporre la sua foto, nel tentativo di mettere in guardia i colleghi per evitargli la “fregatura”.

Mangia e dorme senza pagare: è tornata la scroccona seriale

La scroccona seriale è tornata. Pensate che questa donna, 57 anni, nel corso degli anni ha accumulato circa 300 denunce in tutta Italia, anche se agisce prevalentemente nel Nord-Est. Cosa fa? In pratica mangia nei ristoranti e dorme negli alberghi senza però pagare il conto.

Ora ecco che, negli ultimi giorni, secondo il Corriere della Sera, si sarebbero aggiunte altre due denunce: la prima si riferisce a una cena da 60 euro in un ristorante di Bressanone con la donna che, al momento di pagare, sarebbe stata in evidente stato di ebbrezza, dichiarando di essere senza soldi e senza documenti, e perciò impossibilitata a saldare il conto.

I titolari hanno chiamato la polizia e presentato querela per insolvenza fraudolent a. Ma non sarebbe finita qui. Alcuni giorni dopo la donna sarebbe ricomparsa in un albergo sempre di Bressanone dove aveva prenotato una camera per due notti usando, secondo la ricostruzione, una carta di pagamento non valida e generalità false. Al termine del soggiorno si sarebbe rifiutata di pagare. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell’ordine e alle accuse di insolvenza fraudolenta si è aggiunta quella di sostituzione di persona.

Mangia e dorme senza pagare: ecco la foto per segnalare la scroccona seriale

Come visto la scroccona seriale è tornata ad agire. Ma questa volta, stando a quanto di apprende, alcuni albergatori e ristoratori di Bressanone, il Comune delle ultime due denunce, hanno deciso di correre ai ripari esponendo la foto della donna, con l’intento di mettere in guardia i colleghi ed evitare che qualcun altro caschi nella “trappola”.