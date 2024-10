Sabato scorso, la Capitale ha visto eventi di estrema tensione in occasione di una manifestazione a favore della Palestina. Si è registrato un arresto e quattro persone sono state trattenute, mentre oltre 200 manifestanti sono stati allontanati prima dell’inizio dell’evento. Di questi, 51 avevano precedenti per reati contro l’ordine pubblico e sono stati accompagnati con fogli di via. Inoltre, circa 150 individui hanno scelto di ritirarsi per evitare di essere identificati durante i controlli, tornando fino al confine provinciale sotto scorta. Questo è il resoconto attuale dei disordini avvenuti ieri a Roma durante il corteo. Trentaquattro agenti sono rimasti feriti, incluso un alto ufficiale della polizia di Stato, che ha subito una frattura al bacino