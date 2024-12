Oltre 100mila persone in piazza per opporsi al ddl sicurezza, tra tensioni e solidarietà.

Un corteo di protesta a Roma

Oggi, Roma è stata teatro di una massiccia manifestazione contro il ddl sicurezza, un provvedimento che ha sollevato forti polemiche e preoccupazioni tra i cittadini e le organizzazioni sociali. Secondo gli organizzatori, circa 100mila persone hanno sfilato per le strade della capitale, mentre le forze dell’ordine hanno stimato la partecipazione a 7mila. Il corteo, partito da piazzale del Verano, ha visto la partecipazione di oltre 200 sigle, tra cui sindacati, associazioni e movimenti per i diritti civili.

Le voci della protesta

Tra i partecipanti, si sono distinti esponenti di Cgil, Anpi, Arci e partiti come il Pd e il M5s. I manifestanti hanno esposto cartelli con slogan incisivi come “Dittatura senza democrazia” e “No ddl paura”, evidenziando il timore che il provvedimento possa limitare le libertà fondamentali. Il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha dichiarato che il ddl rappresenta una lettura distorta del bisogno di sicurezza, sottolineando che i cittadini non chiedono repressione ma protezione dei diritti.

Tensioni e momenti di conflitto

Nonostante il clima di protesta pacifica, si sono registrati momenti di tensione. Alcuni manifestanti hanno lanciato petardi contro una sede dell’ambasciata di Germania e un supermercato Carrefour, esprimendo il loro dissenso in modo provocatorio. Questi episodi hanno sollevato preoccupazioni tra i leader politici presenti, che hanno condannato la violenza, ma hanno anche ribadito l’importanza di ascoltare le istanze dei cittadini. Il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, ha descritto il ddl come “scellerato e pericoloso”, avvertendo che potrebbe limitare le libertà individuali e collettive.

Il sostegno della cultura e dello spettacolo

La manifestazione ha visto anche la partecipazione di figure del mondo dello spettacolo, come Elio Germano e Zero Calcare, che hanno espresso la loro preoccupazione per i decreti considerati pericolosi. La vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Augusta Montaruli, ha difeso il ddl, sostenendo che esso mira a proteggere le forze dell’ordine da aggressioni durante le manifestazioni. Tuttavia, la maggior parte dei partecipanti ha ribadito la necessità di garantire i diritti civili e di opporsi a qualsiasi forma di repressione.