Un silenzio che parla

La scena era surreale: migliaia di donne si sono radunate a Roma, inizialmente in silenzio, creando un’atmosfera di attesa carica di tensione. Questo momento di quiete ha preceduto un’esplosione di emozioni e di richieste di giustizia. Il movimento ‘Non una di meno’ ha guidato il corteo, unendo le voci di donne provenienti da ogni parte d’Italia, tutte unite da un obiettivo comune: combattere la violenza di genere e il femminicidio. Il grido di ‘Disarmiamo il patriarcato’ ha risuonato forte e chiaro, un richiamo alla mobilitazione collettiva per la libertà e la dignità delle donne.

Un messaggio di resistenza

Il corteo si è svolto alla vigilia del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, un momento simbolico che ha visto la partecipazione di centinaia di attiviste. Tra le manifestanti, molte hanno scelto di spogliarsi come gesto di protesta, richiamando l’attenzione sulla lotta contro le oppressioni di genere. “Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce”, hanno dichiarato, mostrando striscioni con slogan storici del femminismo. Questo atto di coraggio ha rappresentato non solo una protesta contro la violenza, ma anche una celebrazione della resilienza femminile.

Le parole che feriscono

Le attiviste hanno risposto anche alle recenti dichiarazioni del ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, che aveva attribuito l’aumento della violenza sessuale a fattori legati all’immigrazione. Le manifestanti hanno bruciato una foto del ministro, sottolineando che il problema della violenza è radicato nella cultura patriarcale e non può essere ridotto a questioni di immigrazione. “Il patriarcato esiste, non è ideologia”, hanno affermato, evidenziando che gli aggressori sono spesso parte della nostra società e che le misure proposte dal governo non affrontano le vere cause della violenza.

Un appello alla società

La ministra della natalità e della famiglia, Eugenia Roccella, ha riconosciuto i progressi fatti dal governo per contrastare la violenza contro le donne, ma ha anche invitato a riflettere sulla necessità di un cambiamento culturale profondo. Le manifestazioni non si sono limitate a Roma; in altre città italiane, come Palermo e Milano, si sono svolti eventi simili, dimostrando che la lotta contro la violenza di genere è un tema che unisce donne e uomini in tutto il paese. La Regione Lazio ha anche annunciato un bando per favorire l’inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza, un passo importante verso la loro autonomia.