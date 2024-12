Un piano di continuità e crescita

La manovra 2025 della Regione Friuli Venezia Giulia si presenta come un progetto ambizioso, con stanziamenti significativamente superiori rispetto agli anni precedenti. Il presidente Massimiliano Fedriga, durante la conferenza stampa di fine anno, ha delineato le linee guida che caratterizzeranno il futuro economico della regione, sottolineando l’importanza di garantire continuità e opportunità per i cittadini.

Investimenti e misure strategiche

Con un budget di 6,2 miliardi di euro, la manovra 2025 segna un incremento notevole rispetto ai 4,1 miliardi del 2018, evidenziando un aumento del 51%. Fedriga ha chiarito che l’obiettivo principale è quello di rifinanziare e rafforzare le misure già esistenti, introducendo al contempo nuove iniziative. Questo approccio mira a garantire un supporto concreto alle famiglie e alle imprese, in un contesto economico globale caratterizzato da incertezze e tensioni internazionali.

Responsabilità e valorizzazione delle risorse

Il governatore ha messo in evidenza la necessità di una gestione responsabile delle risorse, sottolineando che ogni euro deve essere speso con attenzione e lungimiranza. La consapevolezza delle sfide economiche attuali richiede scelte strategiche che possano garantire stabilità e crescita. Fedriga ha ribadito l’importanza di avere un indirizzo chiaro, in modo da valorizzare al meglio le risorse disponibili e affrontare le difficoltà con determinazione.

Un futuro da costruire insieme

La manovra 2025 non è solo un insieme di numeri, ma rappresenta un impegno concreto verso il futuro della regione. Le nuove misure introdotte sono pensate per rispondere alle esigenze dei cittadini e per stimolare l’economia locale. Fedriga ha concluso la sua esposizione con un appello all’unità e alla collaborazione tra le istituzioni, le imprese e i cittadini, affinché insieme si possa costruire un futuro migliore per il Friuli Venezia Giulia.