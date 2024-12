Roma, 12 dic. (Adnkronos) - "Siamo lieti che la tesi di Forza Italia di eliminare il blocco del turn over per le Forze di Polizia sia stata recepita dal Governo e condivisa anche da altri Gruppi parlamentari. Come capigruppo, insieme al vicepresidente del Consiglio Tajani, abbiamo svolto un...

Roma, 12 dic. (Adnkronos) – "Siamo lieti che la tesi di Forza Italia di eliminare il blocco del turn over per le Forze di Polizia sia stata recepita dal Governo e condivisa anche da altri Gruppi parlamentari. Come capigruppo, insieme al vicepresidente del Consiglio Tajani, abbiamo svolto un'azione decisa, sia per garantire il pieno organico delle Forze di Polizia sia perché, con il decreto fiscale, fossero parallelamente riconosciuti 100 milioni di euro per gli straordinari delle Forze di Polizia e poi, con l'emendamento Gasparri al Senato, 20 milioni per gli straordinari delle Forze Armate impegnate nell'operazione ‘Strade Sicure’. Forza Italia è in prima linea per difendere l'intero comparto sicurezza-difesa”. Lo affermano i capigruppo di Forza Italia alla Camera e al Senato, Paolo Barelli e Maurizio Gasparri