Manovra: Berrino (FdI), 'ennesimo sciopero Landini per weekend lungo'

Roma, 7 nov. (Adnkronos) – "È con disappunto che apprendo della decisione di Maurizio Landini e della Cgil di indire l’ennesimo sciopero generale, stavolta per il 12 dicembre, guarda caso sempre un venerdì, contro la legge di bilancio del Governo. Come componente della commissione Lavoro di Palazzo Madama, ritengo necessario esprimere alcune considerazioni sul metodo e sul timing scelto da Landini e dal suo sindacato".

Così il senatore Gianni Berrino, capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Giustizia.

"Un altro sciopero proclamato di venerdì sembra essere più una strategia per concedere un lungo weekend ai suoi sostenitori, piuttosto che una reale risposta a una legge di bilancio che è ancora in fase di discussione. Landini dimostra, ancora una volta, di strumentalizzare i lavoratori per i suoi interessi politici. Come ho ribadito più volte sarebbe opportuno e onesto che rimettesse la sua carica da segretario generale di un sindacato e scendesse nell’agone politico", conclude.