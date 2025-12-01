Manovra: Boccia, 'articoli su Lep sfidano Consulta, Meloni li ritiri'

Roma, 1 dic. (Adnkronos) - “Ci avviamo alle settimane cruciali della discussione e del confronto sulla manovra di bilancio e non abbiamo ancora ricevuto risposta alla nostra richiesta di espungere dal testo gli articoli che riguardano la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni&quo...

Roma, 1 dic. (Adnkronos) – “Ci avviamo alle settimane cruciali della discussione e del confronto sulla manovra di bilancio e non abbiamo ancora ricevuto risposta alla nostra richiesta di espungere dal testo gli articoli che riguardano la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni". Così il presidente dei senatori del Pd, Francesco Boccia.

"Quegli articoli, inseriti per il solito scambio di potere tra le forze di maggioranza, sono il regalo fatto alla Lega e al ministro Calderoli che devono continuare a tenere alta la bandiera dell’autonomia differenziata.

Una riforma che, di fatto, è stata già bocciata da una sentenza della Corte costituzionale. E’ inaccettabile che in maniera surrettizia si cerchi di aggirare quella sentenza. Chiediamo ancora una volta al governo di eleminare quegli articoli e di smettere di fare propaganda sulla pelle delle regioni italiane giocando con la firma delle preintese con quelle guidate dalla destra. L’autonomia differenziata concepita dal governo Meloni spacca il Paese e aumenta le diseguaglianze territoriali: per questo è stata bocciata dalla Consulta".

"E’ grave che governo e maggioranza insistano e per questo abbiamo chiesto con una lettera firmata da tutti i gruppi di opposizione l’intervento del Presidente del Senato. Attendiamo una risposta urgente. Noi continueremo a chiedere la cancellazione di quegli articoli e ci auguriamo che Giorgia Meloni non voglia aggirare la Corte costituzionale solo per dare il ‘contentino’ alla Lega. Sarebbe una scelta che offende il Parlamento e le istituzioni italiane”.