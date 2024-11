Manovra: Boccia, ‘Giorgetti sbaglia ancora i conti, senza Pnnr Italia in recessione’

Roma, 13 nov. - (Adnkronos) - “L’economia è ferma, nonostante quello che dice il governo. Per il secondo anno consecutivo il ministro dell’Economia sbaglia i conti e di tanto, quest’anno chiuderemo allo 0,7-0,8. Le prime due manovre del governo Meloni hanno ci hanno po...

Roma, 13 nov. – (Adnkronos) – “L’economia è ferma, nonostante quello che dice il governo. Per il secondo anno consecutivo il ministro dell’Economia sbaglia i conti e di tanto, quest’anno chiuderemo allo 0,7-0,8. Le prime due manovre del governo Meloni hanno ci hanno portato in procedura di infrazione, la terza rischia di portarci in recessione, che senza il Pnnr già ci sarebbe da un anno e mezzo”. Lo ha detto il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia presentando le proposte dem sulla manovra.