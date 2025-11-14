Manovra: Bonelli, '16 emendamenti unitari passo importante, ma crisi climatica diventi priorità'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "I 16 emendamenti unitari delle opposizioni sono un fatto politico rilevante: rappresentano un primo, concreto rafforzamento di un’iniziativa comune. È un segnale che dimostra come, quando si vuole, si può costruire una convergenza utile al Paese&...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "I 16 emendamenti unitari delle opposizioni sono un fatto politico rilevante: rappresentano un primo, concreto rafforzamento di un’iniziativa comune. È un segnale che dimostra come, quando si vuole, si può costruire una convergenza utile al Paese". Così in una nota Angelo Bonelli di Avs.

"C’è però ancora molto lavoro da fare – prosegue – in queste ore mentre alla Cop30 il mondo discute la crisi climatica, l’emergenza energetica e la necessità di ridurre l’inquinamento investendo sul trasporto pubblico collettivo, e mentre domani decine di migliaia di giovani e cittadini scenderanno in piazza per difendere il pianeta, è evidente che questi temi devono essere parte integrante e condivisa dell’iniziativa dell’opposizione".

"Lo dico con spirito costruttivo: la battaglia per il clima, per la mobilità sostenibile e per il diritto dei cittadini a respirare aria pulita non può essere accantonata da chi si candida a governare il paese. La sfida è costruire insieme un progetto che metta al centro ambiente, salute, lavoro e giustizia climatica. Su questo servirà il contributo di tutti", conclude.