Manovra: Bonelli, 'governo Meloni difende banche, non gli italiani'

Roma, 27 ott. (Adnkronos) – "Le parole di Giorgia Meloni sui cinque miliardi 'offerti' dalle banche sono l’ennesima presa in giro per gli italiani". Così Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi Sinistra commentando le parole della premier nel libro di Bruno Vespa.

"Altro che contributo straordinario — spiega Bonelli — si tratta di un’anticipazione fiscale che gli istituti di credito recupereranno negli anni successivi.

È lo stesso bluff già visto nel 2023: un’operazione cosmetica per nascondere un regalo miliardario ai poteri forti. Le banche, che dal 2022 hanno accumulato oltre 120 miliardi di profitti, non vengono toccate davvero, mentre milioni di famiglie soffocano sotto il peso dei mutui e del caro vita".

"Meloni e la sua maggioranza fanno opposizione nelle piazze e poi in Parlamento approvano l’esatto contrario di ciò che promettono. Parlano di giustizia sociale, ma difendono i privilegi. Parlano di aiutare chi è in difficoltà, ma tagliano la sanità, il trasporto pubblico e lasciano salari e pensioni fermi da anni. È un governo che si regge sulla propaganda e sulla menzogna. La verità — conclude Bonelli — è che Giorgia Meloni governa come lo sceriffo di Nottingham: toglie ai più deboli per dare ai più forti, e poi ha il coraggio di presentarlo come un atto di giustizia".