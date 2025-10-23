Manovra: Bordoni (Lega), 'sbagliato dire tagli, a breve inaugurazione prime due stazioni Metro C'

Roma, 23 ott. (Adnkronos) - "L’impegno della Lega al Governo e del ministro Salvini sono stati determinanti per sbloccare i fondi necessari alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere, a partire dalla Metro C su cui non ci sarà nessun taglio così com’è s...

Roma, 23 ott. (Adnkronos) – "L’impegno della Lega al Governo e del ministro Salvini sono stati determinanti per sbloccare i fondi necessari alla realizzazione di infrastrutture e grandi opere, a partire dalla Metro C su cui non ci sarà nessun taglio così com’è stato detto in maniera assolutamente imprecisa, ma solo una rimodulazione di risorse. Ricordo a tutti che se non fosse stato per il ministro Salvini, che per primo ha creduto in questa occasione unica di sviluppo per la Capitale, oggi non staremmo nemmeno qui a parlarne".

Così il segretario della Lega nel Lazio Davide Bordoni.

"Sulla Metro C di Roma non ci saranno passi indietro, nessun ripensamento. Prova ne è l’inaugurazione che terremo a brevissimo, nelle prossime settimane, delle prime due stazioni e cioè quella di Porta Metronia e Colosseo che anticipano quella che vuole essere l’azione della Lega determinata a portare a termine un’opera che riteniamo assolutamente prioritaria per assicurare ai romani e ai nostri ospiti una mobilità che sia adeguata alle loro aspettative di vita e ai loro bisogni. Sono certo che tutti concordino su questo e mi auguro che nel giorno in cui saremo pronti per inaugurare questa meravigliosa infrastruttura tutte le forze politiche saranno presenti", conclude.