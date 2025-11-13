Roma, 13 nov. (Adnkronos) – “Forza Italia sta dando un contributo importante per la definizione della manovra, per consegnare al Paese un testo competitivo, risolvendo questioni delicate ma mantenendo sempre i conti in ordine”. Lo ha detto ai Tg Maurizio Casasco, deputato responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia.
Manovra: Casasco (FI), 'contribuiamo per risolvere temi delicati tenendo conti in ordine'
