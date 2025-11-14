Manovra: Cerreto (FdI), 'emendamento per riqualificazione urbanistica atto di giustizia'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Abbiamo presentato un emendamento alla manovra che si inserisce nel quadro degli interventi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione delle irregolarità edilizie e per...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Abbiamo presentato un emendamento alla manovra che si inserisce nel quadro degli interventi per la riqualificazione urbanistica, ambientale e paesaggistica, per l’incentivazione dell’attività di repressione delle irregolarità edilizie e per la definizione degli illeciti e delle occupazioni di aree demaniali". Così Marco Cerreto, deputato campano di Fratelli d’Italia e capogruppo in commissione Agricoltura.

"Con questa norma – prosegue – proponiamo di riaprire i termini della misura prevista nel 2003, affrontando una vicenda che ha generato migliaia di situazioni sospese. All’epoca molti cittadini riuscirono a regolarizzare la propria posizione, mentre altri, pur avendo presentato domanda e versato quanto previsto, rimasero esclusi senza alcuna responsabilità. L’emendamento offre a queste famiglie la possibilità di definire finalmente la propria situazione, limitatamente agli interventi regolarizzabili, provvisti di titolo e non ricadenti in zone a rischio. Un intervento mirato che ristabilisce equità verso chi aveva seguito le procedure".

"Spetterà poi alle regioni, entro sessanta giorni, stabilire con una propria legge le modalità applicative. In Campania, specifico che chi era rimasto escluso, lo era stato a causa delle inefficienze e degli errori dell'amministrazione guidata da De Luca e a cui Fico vorrebbe succedere in continuità politica e quindi anche di visione amministrativa. Con questa iniziativa il governo Meloni chiude una ferita aperta da vent’anni e ridà certezza a cittadini che hanno vissuto troppo a lungo in un limbo amministrativo", conclude.