Manovra: Conte, 'recuperare soldi da banche e armi, tagliare tasse e investire in sanità'

Roma, 6 nov. (Adnkronos) – "Dopo tre anni di tasse con questo governo scopriamo che il mini intervento dell'Irpef, come dice l'Istat, va a beneficiare i renditi più alti. E oggi un altro dato sconcertante, con Giorgia Meloni al governo sono aumentati gli italiani che rinunciano alle cure. Un italiano su dieci rinuncia alle cure e poi abbiamo, come in Sicilia, la politica del governo regionale che si dedica a fare cattivi affari sulla sanità con connessa corruzione".

Così il leader del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, a margine di un evento elettorale a Sessa Aurunca con Roberto Fico.

"Dobbiamo assolutamente recuperare i soldi dalle banche, dalle industrie delle armi per metterli invece a favore degli italiani, tagliare le tasse e investire in sanità", conclude.