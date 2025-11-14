Manovra: Damiani (FI), 'emendamento include risparmiatori ex Bpb in Fondo indennizzi'

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - "Per la Puglia sono promotore di un emendamento che mira a includere nel Fondo indennizzi per le vittime di frodi finanziarie anche i risparmiatori della ex Banca Popolare di Bari. Attualmente il fondo ha già una dotazione di circa 205 milioni di euro che, con...

Roma, 14 nov. (Adnkronos) – "Per la Puglia sono promotore di un emendamento che mira a includere nel Fondo indennizzi per le vittime di frodi finanziarie anche i risparmiatori della ex Banca Popolare di Bari. Attualmente il fondo ha già una dotazione di circa 205 milioni di euro che, con il mio emendamento, verrebbero incrementati di altri 20 milioni.

Lo ritengo un intervento doveroso nei confronti di migliaia di risparmiatori traditi che, purtroppo, non hanno ricevuto il giusto ristoro". Così il senatore e capogruppo in commissione Bilancio Dario Damiani, relatore della legge di Bilancio, alla 'Gazzetta del Mezzogiorno'.

"II Mezzogiorno, e quindi la Puglia, sono in testa alle azioni del governo fin dal suo insediamento e la crescita registrata in questi ultimi anni è la conferma tangibile della bontà del nostro lavoro. Un dato: record storico di occupati al Sud, oltre il 50%", conclude.